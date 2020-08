La festa nazionale svizzera quest’anno ha un retrogusto agrodolce. Da un lato c’è il sollievo per il superamento della prima fase acuta dell’emergenza coronavirus, ma dall’altro c’è incertezza. Lo ha detto questa sera a Cavaione (frazione di Brusio, GR) il consigliere federale Guy Parmelin, che ha tuttavia più volte invitato ad aver fiducia, anche nelle istituzioni.

«Paradossalmente, la Svizzera è uscita rafforzata dagli eventi della scorsa primavera», ha sottolineato il capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), rendendo omaggio all’autodisciplina degli elvetici e di tutti coloro che hanno sacrificato una piccola parte della loro libertà personale per il bene comune. Parmelin ha poi ricordato le circa 1700 persone morte finora a causa della crisi del Covid-19 e ha invitato i presenti a rendere un breve omaggio.

Non possiamo controllare tutto

Le ultime settimane e gli ultimi mesi hanno dimostrato «che non possiamo controllare tutto», ha proseguito il consigliere federale. Alla società piace illudersi che il rischio possa essere completamente eliminato con regole e precauzioni.

Piccoli e grandi incidenti sono però possibili in qualsiasi momento, «che lo vogliamo o meno». Lo Stato non è onnipotente e non ci sono garanzie nella vita, ha detto Parmelin, aggiungendo che né un’eccessiva cautela, né un’eccessiva disattenzione sono una buona strategia politica. Alla fine, tutto si basa sulla fiducia, ha sottolineato.