Le persone che entrano in Svizzera provenienti da Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Regno Unito, Egitto e Malawi - paesi in cui è stata registrata la variante Omicron del Covid-19 - devono presentare all’imbarco in aereo o al loro arrivo nella Confederazione un test negativo e sottoporsi a 10 giorni di quarantena.