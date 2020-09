Benché oggi il numero di nuove infezioni abbia superato, per la prima volta da metà aprile, i 400 casi, la situazione non è ancora preoccupante. Lo ha dichiarato ai media Stefan Kuster, responsabile delle malattie trasmissibili presso l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Il tasso di riproduzione, ha aggiunto, è inferiore a 1. Ciò significa che il tasso di riproduzione del virus non è ancora esponenziale. Oltre a ciò, ha aggiunto Kuster, la situazione per quanto riguarda i decessi e le ospedalizzazioni rimane stabile. Insomma, gli sforzi profusi sia dai Cantoni che dalla popolazione stanno dando i frutti sperati. Difficile però fare previsioni sull’evoluzione della situazione pandemica. Molto dipenderà dal numero di persone che rientreranno dalle vacanze, dalle ripercussioni della decisione governativa di consentire grandi manifestazioni e anche dall’incipiente arrivo dell’autunno. Stando a Kuster, tutti devono dare il massimo per evitare una forte progressione del virus. La settimana scorsa sono state testate oltre 70 mila persone. I tre quarti dei soggetti trovati positivi ha meno di 40 anni.