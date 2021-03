La tempesta «Luis» imperversa da questa mattina sull’Altipiano svizzero con venti che hanno superato i 110 chilometri orari (km/h). Le raffiche potrebbero addirittura raggiungere i 140 km/h in serata, una situazione simile a quella provocata giovedì dalla tempesta «Klaus», secondo MeteoSvizzera.

Oggi sul Bantiger, nei pressi di Berna, le folate di vento sono arrivate a 122,8 km/h, ha indicato l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) all’agenzia Keystone-ATS. Sull’Uetliberg, vicino a Zurigo, si sono raggiunti i 118 km/h, mentre sullo Chasseral, nel Giura bernese i 114,1 km/h. In pianura si sono misurate punte di 110,5 km/h a Egolzwil (LU) e 107,3 km/h a Sciaffusa.

L’apice - secondo SRF Meteo - è atteso per la serata di oggi, con venti che in montagna potranno soffiare sino a 150 km/h. Si invita caldamente a non effettuare passeggiate nei boschi.