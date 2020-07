Meno della metà delle persone che rientrano da Paesi a rischio sono in quarantena. La NZZ am Sonntag ha calcolato che dall’introduzione di questa misura obbligatoria, il 6 luglio, circa 6000 persone sono arrivate da Paesi a rischio negli aeroporti di Ginevra, Zurigo e Basilea.

In base ai dati forniti dai cantoni, il 17 luglio erano tuttavia soltanto 2328 le persone in quarantena e 630 quelle in isolamento.