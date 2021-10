Un motoscafo ha preso fuoco oggi pomeriggio sul lago di Bienne, tra Erlach e La Neuveville, sviluppando una colonna di denso fumo nero. I due occupanti della barca sono stati tratti in salvo dall’equipaggio di un’altra imbarcazione.

I due sono illesi, indica la polizia cantonale bernese in una nota. La polizia lacuale è intervenuta con due natanti: a bordo di uno vi era un pompiere professionista di Bienne che ha potuto rapidamente spegnere l’incendio.

La polizia ha rimorchiato la barca gravemente danneggiata fino all’imbarcadero di La Neuveville, provocando disagi alla navigazione di linea. Sono in corso indagini per stabilire le cause dell’incendio.