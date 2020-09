L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha aggiornato la lista degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio per cui vige l’obbligo di quarantena al rientro in Svizzera. Dal 7 settembre non figureranno più nell’elenco Belgio, El Salvador, Eswatini (Swasiland), Kazakstan, Kirghizistan, Lussemburgo, Messico, Oman. Sempre dal 7 settembre entrano nella lista Croazia, Emirati Arabi Uniti, Guyana, Libano, Libia, Paraguay, Polinesia francese, San Marino, Trinidad e Tobago, Ucraina. Con l’attuale modifica l’obbligo di quarantena di 10 giorni interessa complessivamente 55 Paesi.

L’UFSP sottolinea che un risultato negativo del test non esenta dall’obbligo di quarantena e non ne riduce la durata. Difatti, un risultato negativo non esclude un’infezione dal coronavirus. I passeggeri in transito che hanno soggiornato in uno Stato o in una regione con rischio elevato di contagio per meno di 24 ore sono esenti dall’obbligo di quarantena. Al momento sono 7633 le persone entrate in Svizzera che si trovano in quarantena.