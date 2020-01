Verso le 13.30 la centrale operativa della Polizia cantonale dei Grigioni è stata allertata èper un incidente in montagna. Il 47. enne si trovava in zona Lareit a Cavaglia in compagnia di quattro colleghi e il quintetto era appunto impegnato nella scalata di una cascata di ghiaccio.

Durante la discesa l’uomo è caduto nel vuoto per circa una ventina di metri e ha urtato un lastrone di neve ghiacciata, per poi precipitare per altri cinquanta metri verso valle. In seguito alle ferite riportate l’alpinista è deceduto sul posto.