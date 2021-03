Introdotta per la prima volta in Svizzera nel 1981, come di consuetudine da allora nell’ultima domenica di marzo entra in vigore l’ora legale: questa notte alle 2:00 bisognerà ricordarsi di spostare le lancette dell’orologio in avanti di un’ora. Dormiremo un’ora in meno sino al 31 ottobre, quando si tornerà all’ora solare. In autunno le lancette alle 2:00 andranno riportate indietro sulla 1:00.