È giallo nel canton Argovia: la polizia sabati ha rinvenuto in un appartamento di Spreitenbach (AG) un cadavere e una persona gravemente ferita. Stando alle prime ricostruzioni si tratta di omicidio.

Secondo un comunicato emesso dalla polizia cantonale in serata, agenti sono intervenuti attorno alle 9 di stamattina in seguito a una segnalazione poco chiara. Nell’appartamento in questione sono stati trovati il cadavere e la persona gravemente ferita. La zona è stata interamente transennata.