In Svizzera il settore agricolo si attiva per continuare a partecipare all'approvvigionamento alimentare in questa situazione eccezionale causata dal coronavirus. Di fronte al rischio di penuria di mano d'opera, l'Unione svizzera dei contadini (USC) cerca soluzioni con le autorità federali.

"È essenziale garantire la disponibilità di una mano d'opera sufficiente", indica l'USC in un comunicato odierno. Numerosi lavoratori stagionali stranieri non possono o non vogliono più venire in Svizzera, indica l'associazione di categoria.

L'USC assieme alle sue organizzazioni membri e in accordo con le autorità federali cerca di offrire, almeno a coloro che possono e vogliono venire a lavorare, la possibilità di entrare in Svizzera. L'USC propone anche una piattaforma di collocamento dove le aziende agricole possono pubblicare le loro offerte di impiego.

Questa piattaforma permetterà pure alle persone cui è stato vietato di lavorare, perché attive in un settore a rischio, di registrarsi se desiderano svolgere un'attività. Il sito sarà lanciato a livello nazionale la settimana prossima.

Nella fattoria

L’USC continua inoltre a chiarire la questione dei mercati. Per il momento è permessa solo la vendita diretta in un negozio di fattoria posto in un'azienda agricola. Gli agricoltori che praticano la vendita diretta possono approfittare della piattaforma gratuita www.dallacampagna.ch per aumentare la loro visibilità.

A livello finanziario, l'Ufficio federale dell'agricoltura e i Cantoni stanno valutando se una prima tranche di pagamenti diretti potrebbe essere rapidamente versata. A titolo di aiuto alle aziende agricole sono possibili anche prestiti senza interessi.

