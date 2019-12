Per il gruppo farmaceutico basilese Roche nulla si oppone più all’acquisizione di Spark Therapeutics, società statunitense specializzata nelle terapie geniche. Dopo che ieri le autorità britanniche hanno dato il via libera all’operazione da 4,3 miliardi di dollari (grossomodo la medesima somma in franchi), anche le autorità statunitensi hanno fornito il loro consenso.