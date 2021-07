(aggiornamento ore 22.25) Sabato sera a Pieterlen, località bernese a pochi chilometri da Bienne, si è verificato un incendio in un’azienda chimica. In un primo tempo le autorità avevano emanato un allarme per una possibile liberazione di tossine. L’emergenza è rientrata e il rogo è sotto controllo, indica la polizia cantonale.