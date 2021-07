Violenti temporali sono nuovamente scoppiati oggi in varie parti della Svizzera.

In dieci minuti nel comune di Appenzello sono caduti 33,2 millimetri di pioggia, uno dei massimi mai registrati nel Paese in questo lasso di tempo, secondo quanto indicato in un tweet da SRF Meteo. Il record continua ad essere detenuto da Losanna, dove nel giugno 2018 furono misurati 41 millimetri.