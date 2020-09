Raffaele De Rosa, il consigliere federale Alain Berset non ha gradito la sua reazione alla presentazione dei premi di cassa malati per il 2021. In sostanza le rimprovera di aver fatto la voce grossa, quando bastava alzare il telefono per chiarire ciò che per Berna sarebbe sempre stato chiaro. È rimasto sorpreso?

“Diciamo che mi sembra di aver fatto molto di più che non una semplice telefonata. Perché in data 19 agosto ho firmato personalmente la lettera al direttore dell’Ufficio federale della sanità pubblica, nella quale abbiamo chiesto di non procedere con un aumento dei premi per il 2021. Avevo sottolineato, in quel caso, la situazione particolarmente difficile del nostro cantone, il più toccato dalla pandemia. Un dato inconfutabile, stando anche a quanto risultato nel primo semestre a livello...