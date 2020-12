Non ci sono prove che i dipendenti della Crypto sapessero che gli apparecchi che vendevano erano forse manipolati. Per questo motivo, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha archiviato il procedimento penale contro la società di Zugo.

Gli apparecchi sequestrati sono stati quindi restituiti alle società interessate dall’indagine, ha indicato il MPC a Keystone-ATS. Nel febbraio scorso, diversi media avevano riferito che per anni la società di Zugo, controllata mediante entità schermo con sede nel Principato del Liechtenstein dai servizi segreti americani e tedeschi, aveva esportato per decenni apparecchi «deboli» che avrebbero permesso a potenze straniere di ascoltare le comunicazioni degli Stati acquirenti.

Per questo motivo, alla luce di tali rivelazioni, la Segreteria di Stato dell’economia aveva inoltrato denuncia contro ignoti al MPC per violazione della legge sul controllo delle esportazioni.

Secondo quanto indicato nel registro, lo scopo della società è la produzione di beni di telecomunicazione e di elettronica per il grande pubblico. Non vi figura invece nessuna informazione sull’assetto societario o sulle partecipazioni azionarie.

Secondo la DelCG, da un punto di vista giuridico è «ammissibile che il servizio informazioni svizzero e servizi esteri utilizzassero congiuntamente un’impresa con sede in Svizzera per procurarsi informazioni concernenti l’estero». Vista la grande portata politica, la Delegazione ritiene però «inopportuno» che la direzione politica della Confederazione ne sia stata informata soltanto alla fine del 2019.

La DelCG ha anche esaminato la decisione, presa nel dicembre 2019 dalla SECO, di sospendere le autorizzazioni generali d’esportazione per gli apparecchi crittografici delle imprese coinvolte, la Crypto International e la CyOne Security, società nate sulle ceneri della Crypto. Orbene, per la delegazione le condizioni legali per la revoca non erano adempiute.