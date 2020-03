Per il momento non ci sarà alcuna commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) in relazione alla vicenda della Crypto AG, l’azienda di Steinhausen (ZG) che sarebbe stata usata per decenni dai servizi segreti americani e tedeschi per spiare oltre 100 Stati. L’Ufficio del Consiglio nazionale ha annunciato oggi di opporsi all’istituzione di un simile organo.