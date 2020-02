Per decenni l’ex società Crypto AG, con sede a Zugo, ha svolto un ruolo centrale per gli USA nello spionaggio di Stati esteri. Secondo il «Washington Post» lo dimostrano fonti originali della CIA e dei servizi segreti tedeschi.

Durante quel periodo, gli Stati Uniti avrebbero avuto un appetito insaziabile per la sorveglianza globale. Nei periodi di punta, la Crypto AG controllava più della metà dei sistemi di crittografia venduti all’estero. Negli anni ‘80, ad esempio, l’Arabia Saudita è stata il cliente più importante della Crypto AG, seguita da Iran, Italia, Indonesia, Iraq, Libia, Giordania e Corea del Sud. La Russia e la Cina non sono mai state tra i clienti.

In due rapporti, la cui autenticità non è contestata dalla CIA e dal Servizio di intelligence tedesco (BND), gli attriti tra i partner diventano visibili. La BND appare sbalordita dall’entusiasmo con cui gli americani spiano anche gli stati amici della NATO come la Spagna, la Grecia e la Turchia.

I dipendenti della Crypto che sono venuti a conoscenza dello spionaggio attraverso sistemi di criptaggio manipolati sono rimasti scioccati, continua il «Washington Post». Tra gli altri, il giornale cita Jürg Spörndli, che ha lavorato per 16 anni come ingegnere elettrico per la ditta di Zugo. Le maestranze si sono sentite truffate, per non parlare degli elevati rischi a cui il personale di vendita era stato esposto.