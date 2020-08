La Crypto International AG di Steinhausen (ZG) ha confermato oggi l’annunciato licenziamento dei suoi 70 dipendenti. Secondo l’azienda, è inevitabile compiere questo passo dato che il Consiglio federale non ha riesaminato il rifiuto di concedere una licenza di esportazione.

Il licenziamento di massa era già stato annunciato a inizio luglio dall’azienda, succeduta alla Crypto AG di Zugo, al centro di uno scandalo per essere probabilmente stata usata per decenni dai servizi segreti americani e tedeschi per spiare oltre 100 Stati.