«Quel che si sospettava all’inizio degli anni ‘90 era dunque vero. La Svizzera, neutrale e non allineata, ospitava una quasi-agenzia di servizi segreti alleati. È molto probabile che la Crypto AG stesse perseguendo due tipi di attività, alcune irreprensibili e altre ultra-segrete sulle quali la Svizzera ufficiale ha chiuso un occhio, in nome della neutralità sotto la dipendenza della NATO», hanno commentato i quotidiani romandi 24heures e la Tribune de Genève.

Secondo la televisione della Svizzera tedesca della SRF - che ha rivelato la vicenda in collaborazione con la televisione pubblica tedesca ZDF e il Washington Post - i principali funzionari sapevano, ma non hanno fatto nulla. «Che sia stato per incompetenza, perché si volevano coprire gli agenti dei servizi segreti stranieri o per trarre profitto dalle loro scoperte, ora è comunque necessario fare piena luce. È l’unico modo per uscire da questo pasticcio», sostengono il Tages-Anzeiger e il Bund.