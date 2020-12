Con la seconda ondata pandemica e le chiusure disposte dalle autorità, la situazione finanziaria di molti operatori culturali è peggiorata. I fondi a disposizione per gli aiuti d’emergenza nel 2020 non sono esauriti e per l’ultimo trimestre del 2020 ci sono teoricamente ancora 15 milioni di franchi.

Entro fine anno sarà però impiegato solo poco più di un milione, ha precisato all’agenzia Keystone-ATS Nicole Pfister Fetz, presidente di Suisseculture Sociale (SCS). Quest’ultimo è un fondo sociale per operatori culturali professionisti che fornisce aiuti d’emergenza sotto l’egida della Confederazione sulla base dell’ordinanza sulla cultura Covid-19.

La settimana scorsa SCS ha iniziato a pagare le prime indennità per i mesi che vanno da ottobre a dicembre. Una delle ragioni della discrepanza tra il denaro sbloccato dalle autorità e quello effettivamente erogato è che i beneficiari «spesso arrivano solo quando hanno esaurito tutte le loro riserve», ha aggiunto Pfister Fetz, precisando che lo scopo dell’aiuto d’emergenza è fare in modo che non si accumulino debiti.

Per i mesi da ottobre a dicembre, SCS ha ancora diverse centinaia di domande sul tavolo e continuano ad arrivarne, ha sottolineato, promettendo che tutte saranno trattate, se non nel 2020, per lo meno nel 2021. Ma i circa 14 milioni di franchi già decisi per l’ultimo trimestre del 2020 che non saranno utilizzati in tempo non potranno essere impiegati l’anno prossimo.

Il settore della cultura, uno dei più colpiti dalla pandemia, continuerà però ad essere sostenuto dalla Confederazione e dai Cantoni anche nel 2021. Tramite l’ordinanza sulla cultura Covid-19, entrata in vigore il 14 ottobre, il Consiglio federale ha stanziato 20 milioni di franchi per gli aiuti d’emergenza per il primo semestre del 2021.

Il motivo principale per cui gli operatori culturali in difficoltà attendono spesso così a lungo prima di chiedere sostegno è che «molti sono semplicemente riluttanti», ha spiegato ancora Pfister Fetz. La logica dell’aiuto d’emergenza è relativamente semplice: copre i bisogni urgenti, ma non gli impegni mancati: quello lo fanno altri strumenti messi a disposizione da Confederazione, Cantoni o Comuni.

«Gli operatori culturali hanno spese come tutti, ma con questa seconda ondata e con le misure ancora più severe che colpiscono il settore, i loro redditi sono stati cancellati o drasticamente ridotti». In linea di principio, il beneficiario non è tenuto a rimborsare questo tipo di sostegno. Chi opera nel settore può anche beneficiare di altri tipi di sostegno come l’indennità di perdita di guadagno (IPG) e quella per lavoro ridotto (ILR).

Una volta approvata la richiesta, SCS stanzia in media 1500-1700 franchi al mese per persona. Nel primo semestre del 2020 l’associazione ha versato 5,6 milioni di franchi a circa 2000 artisti. Per l’insieme dell’anno in corso saranno versati circa sette milioni di franchi.

Sugli effettivi bisogni per il 2021 Pfister Fetz non è ancora in grado di fornire previsioni. «Dipende dal modo in cui verrà concessa l’IPG e soprattutto da quando si potrà tornare a riempire le sale».

«Durante il semiconfinamento, tutti gli eventi sono stati cancellati, il che ha portato a un arresto nella pianificazione degli spettacoli futuri». Questo significa che «in primavera gli operatori culturali erano sotto shock, e ora si trovano di fronte a una mancanza di prospettive», ha proseguito.

Gli aiuti d’emergenza devono aiutare a sopravvivere alla seconda ondata , affinché «a un certo punto sia possibile un ritorno al lavoro» e la diversità dell’offerta culturale non esca dalla crisi con le ossa rotte, ha concluso Pfister Fetz.

