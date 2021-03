Curafutura e FMH hanno trasmesso oggi le informazioni supplementari richieste dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti il loro sistema tariffario Tardoc. Le due associazioni ritengono che la strada sia ormai libera per la sua introduzione auspicata per l’inizio dell’anno prossimo.

Gli elementi sottoposti all’UFSP comprendono l’estensione della fase di neutralità dei costi da uno a due anni, una bozza di progetto per l’ufficio tariffale ats-tms per l’aggiornamento continuo del Tardoc, un manuale tariffale, pareri di esperti e, in taluni casi, adattamenti della nomenclatura e spiegazioni alle domande dell’UFSP, indicano Curafutura e FMH in una nota odierna.