La presa a carico delle prestazioni per la cura del nuovo coronavirus è garantita e rimarrà tale indipendentemente da come si svilupperà l’epidemia. Lo sostiene Pius Zängerle, direttore dell’associazione degli assicuratori-malattie Curafutura, in un’intervista pubblicata oggi dal quotidiano romando La Liberté e dalle testate consorelle.

Per quanto riguarda i test, Zängerle precisa che l’assicurazione di base rimborsa quelli prescritti da un medico, vale a dire per le persone con sintomi gravi e quelle a rischio di complicazioni. Il test, tenendo conto delle procedure di accompagnamento, costa attualmente circa 300 franchi, ma ci si potrebbe aspettare una riduzione dei costi a causa dell’aumento dei volumi, sottolinea.

Per quanto riguarda invece il farmaco generico idrossiclorochina, Zängerle spiega che questo preparato viene prescritto per altre malattie - si tratta di un antimalarico - e dunque l’elenco delle specialità (ES) non prevede un rimborso automatico se viene utilizzato contro il nuovo coronavirus. La presa a carico, aggiunge, avviene «caso per caso, se l’uso del farmaco fornisce un elevato beneficio in termini di salute».