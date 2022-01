L’Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri (ASI/SBK) è contenta della celerità con cui il Consiglio federale sta trattando l’iniziativa «Per cure infermieristiche forti», ma ritiene che le misure previste dall’iniziativa per le condizioni di lavoro e la remunerazione delle prestazioni debbano essere messe in atto parallelamente a quelle del controprogetto.

«Tuttavia, l’ASI chiede che un carattere più vincolante per la rapida attuazione delle altre richieste centrali» avanzate solo dall’iniziativa infermieristica, spiega in un comunicato diffuso nel pomeriggio Sophie Ley, presidente dell’ASI. Si tratta di migliori condizioni di lavoro, di un numero sufficiente di infermieri in ogni squadra e di una remunerazione adeguata per i servizi che forniscono.