Il controprogetto indiretto adottato dal Parlamento durante la sessione primaverile fornisce risposte sufficienti a livello legislativo alle sfide nel settore delle cure, ha ricordato Erich Ettlin (Centro/OW) a nome della commissione. Una minoranza proponeva invece al plenum di accettare l’iniziativa, poiché non tutte le richieste hanno trovato risposta. Il dossier è ora pronto per le votazioni finali.

«È raro osservare una tale unità di intenti su quasi tutto per un’iniziativa popolare come in questo caso», ha dal canto suo messo in evidenza il ministro della sanità Alain Berset, presente in aula. Il consigliere federale ha ribadito comunque il no dell’esecutivo al testo, affermando che il Parlamento ha confezionato un controprogetto convincente, che rappresenta un passo avanti su molte questioni.