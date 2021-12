La pandemia di coronavirus è in una forte nuova ondata, anche in Svizzera. Tanto che vengono presi nuovi provvedimenti per limitare l’aumento dei contagi ma, soprattutto, evitare il collasso del sistema sanitario. Anche da Berna, ogni decisione viene motivata con la volontà di evitare un sovraccarico e situazioni di triage. Pertanto ieri, 14 dicembre 2021, il servizio sanitario coordinato (SSC), la Conferenza delle direttrici e dei direttori della sanità (CDS), l’associazione H+ Gli ospedali svizzeri nonché la Società svizzera di medicina intensiva (SSMI) hanno deciso di precisare il mandato e l’attuazione sussidiaria del coordinamento nazionale dei reparti di cure intense.

Le precisazioni prevedono un coordinamento a due livelli dei reparti di cure intense:

1. Ogni reparto di cure intense aderisce a livello cantonale o regionale a una rete ospedaliera esistente o istituita dalle autorità nel Cantone per trasferimenti di pazienti e compensazioni di capacità. All’interno delle reti ospedaliere i reparti di cure intense procedono a trasferimenti tempestivi di pazienti e a compensazioni di capacità, in primo luogo tra i posti letto di terapia intensiva certificati e in secondo luogo tra tutti gli altri posti per trattamenti. L’obiettivo è quello di equilibrare il grado di occupazione all’interno della rete per quanto riguarda sia pazienti affetti da COVID-19 sia pazienti affetti da altre patologie, di prevenire un sovraccarico dovuto a casi non programmati che necessitano di cure intense e di trasferire tempestivamente i pazienti che possono essere trasportati.

2. In presenza di un grado di occupazione elevato, pari o superiore all’85%, e di una quota pari almeno al 50% di pazienti affetti da COVID-19 all’interno di una rete ospedaliera, vengono organizzati trasferimenti in reti che presentano un grado di occupazione più basso e una quota inferiore di pazienti affetti da COVID-19. In una situazione del genere le relative reti ospedaliere concordano i trasferimenti con il servizio di coordinamento nazionale.