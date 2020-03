«Per alleviare l'onere dei reparti di terapia intensiva durante la pandemia COVID-19, è importante che tutte le persone a rischio considerino se ricevere o meno misure che prolungano la vita, come la respirazione artificiale, in caso di malattia grave». Sono le parole della Società svizzera di medicina intensiva (SSMI), riportate nella sua ultima presa di posizione, diramata martedì. La richiesta dei medici in prima linea nella lotta al coronavirus tocca un aspetto delicatissimo. Un aspetto a cui si fa fatica a pensare. Sia mentre si è ancora in piena salute sia mentre si attraversa un periodo di malattia. Infine, un aspetto con il quale il personale medico ci invita a confrontarci. Soprattutto se siamo nella categoria considerata a rischio (persone a partire dai 65 anni e persone già affette da altre malattie).

Come scrive il presidente della SSMI Thierry Fumeux nel penultimo bollettino dei medici svizzeri, del 18 marzo, «la medicina intensiva resta una specializzazione sconosciuta alla popolazione. I reparti di cure intensive restano luoghi in ospedale di difficile accesso». Azioni che in questi reparti sono quotidiane, come l’intubazione, la ventilazione meccanica o la rianimazione cardiopolmonare, afferma il medico, «per la maggior parte della gente restano misteriose, con una comprensione molto parziale degli enjeux associati».

Si aggiunga poi il fatto che i pazienti in terapia intensiva spesso non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle misure da prendere. Come indica Fumeux, una buona soluzione é quella delle direttiva anticipate del paziente. Il Codice civile prevede infatti che: «Chi è capace di discernimento può, in direttive vincolanti, designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui divenga incapace di discernimento». Il paziente «può anche designare una persona fisica che discuta i provvedimenti medici con il medico curante e decida in suo nome nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Può impartire istruzioni alla persona designata». Inoltre può «prendere disposizioni alternative per il caso in cui la persona designata non sia idonea a svolgere il compito, non accetti il mandato o lo disdica».