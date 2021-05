Gli importi che i genitori pagano per la custodia dei bambini variano notevolmente da cantone a cantone. Il sorvegliante dei prezzi spera che una maggiore trasparenza possa stimolare la concorrenza intercantonale in questo ambito.

I minimi e i massimi delle rette per la custodia nei capoluoghi cantonali mostrano in alcuni casi enormi differenze, sottolinea Mister Prezzi nell’ultima newsletter. A Svitto, una famiglia monoparentale per mandare il figlio all’asilo doveva pagare un minimo di 80 franchi al giorno nel 2020. A Bellinzona e Coira invece non è stato fissato un limite inferiore, spiega Stefan Meierhans. La mediana era di 15 franchi al giorno.

Per quanto riguarda i massimi, Zugo era in cima alla classifica con 140 franchi al giorno, mentre Appenzello all’ultimo posto con più di 80 franchi. La mediana superiore era di 110 franchi. Disparità simili possono essere osservate per la custodia extrascolastica e le famiglie diurne.

Alla luce di questi risultati, Mister Prezzi ha stabilito dei limiti minimi e massimi che non devono essere superati senza motivo. Per l’assistenza prescolare la forchetta varia fra i 20 franchi e 110 franchi al giorno. Si dovrebbe rimanere fra i 10 e i 60 franchi al giorno per il doposcuola, mentre per le famiglie diurne la retta dovrebbe variare fra i 2 e gli 11 franchi.

Meierhans spera di promuovere la «concorrenza federale» sottolineando le grandi differenze tra le capitali cantonali. Si riserva anche il diritto di fare raccomandazioni formali ai singoli cantoni o comuni. Sono possibili anche massimali nazionali.

