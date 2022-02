La società statunitense iBasis, utilizzata come vettore per dati appartenenti agli operatori telefonici svizzeri, ha subito un attacco informatico negli scorsi giorni. Swisscom e Sunrise UPC hanno confermato di essere a conoscenza del ransomware e stanno verificando se qualcuno dei loro clienti sia stato colpito.

«Siamo al corrente di un attacco ransomware a iBasis», ha dichiarato questa sera a Keystone-ATS la portavoce di Swisscom Sabrina Hubacher, confermando le informazioni pubblicate sul sito del quotidiano romando Le Temps. Swisscom non ha alcuna relazione commerciale diretta con iBasis, a parte le connessioni in roaming tramite operatori che potrebbero utilizzare iBasis come vettore per la trasmissione dei dati, ha detto.