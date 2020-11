La Svizzera ha stanziato due milioni di franchi per aiutare le popolazioni di Nicaragua, Honduras e Guatemala duramente colpite dall’uragano Iota. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha inoltre inviato quattro specialisti in gestione dei disastri che sono distaccati presso diverse rappresentanze svizzere in America latina.

Il gruppo di esperti è giunto in Guatemala per valutare l’entità dei soccorsi richiesti e sostenere le autorità nazionali nella loro risposta all’emergenza, scrive il DFAE in una nota.

Due settimane dopo l’uragano Eta - che aveva fatto 200 morti e interessato 2,5 milioni di persone - l’America centrale è stata nuovamente teatro di forti venti, piogge torrenziali e smottamenti. Dieci giorni fa la Svizzera aveva stanziato 700’000 franchi a favore dell’Aiuto umanitario della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC).

Questa volta, un milione di franchi servirà a finanziare le operazioni di soccorso della DSC in Nicaragua e in Guatemala e un milione sarà concesso in risposta all’appello dell’ONU per l’Honduras.

©CdT.ch - Riproduzione riservata