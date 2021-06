«L’esercizio di un’attività sportiva o culturale all’aperto non è più soggetto ad alcuna restrizione. Al chiuso devono invece essere registrati i dati di contatto. L’obbligo della mascherina e quello di mantenere la distanza e le limitazioni della capienza sono revocati». Così si legge sul comunicato stampa del Consiglio federale del 23 giugno, giorno in cui sono state annunciati gli allentamenti in vigore da sabato 26. Alla domanda di un giornalista che sollevava dubbi su «l’azzardo», il consigliere federale Alain Berset ha risposto: «È stata revocata la mascherina, ma permane l’obbligo di registrare i contatti per consentire il tracciamento delle persone, che in estate una certa sicurezza la dà. Abbiamo sempre corso dei rischi durante questa pandemia, ma sono ragionati». Al punto 12 delle FAQ sui nuovi provvedimenti messe a disposizione dalla Confederazione, viene nuovamente precisato che «per le attività che si svolgono in luoghi chiusi devono essere registrati i dati di contatto delle persone e i locali devono disporre di una ventilazione efficace», ma «non sono previste altre restrizioni». In effetti, se fino a oggi in alcune palestre (in cui gli spazi non sono grandi) è necessario indossare la mascherina anche quando ci si allena agli attrezzi, da domani sembra proprio esserci un «liberi tutti».

Ma, c’è un «ma» che si sono posti gli addetti al settore. Convinti che abbandonare dall’oggi al domani ogni precauzione non sia poi così vantaggioso, nonostante la voglia di normalità. Il paragone, poi, con altre attività è inevitabile. Nei ristoranti gli ospiti devono portare la mascherina per spostarsi all’interno del locale, al cinema vige l’obbligo della mascherina e tra gli spettatori bisogna rispettare la distanza di 1,5 metri o lasciare libero un posto.

«La strada del ‘‘liberi tutti’’ non è praticabile – ci spiega ad esempio Simona Malagoni, direttrice del centro A-CLUB di Savosa -. È stato lo stesso consigliere federale a dichiarare che ‘‘si teme un’ondata di contagi tra i non vaccinati in autunno’’. E nel nostro cantone molti sono ancora in attesa di ottenere la prima dose. Considerando pure la circolazione delle varianti, è importante che chi si alleni possa continuare a farlo in sicurezza, così come chi in palestra vi lavora».

La Federazione svizzera dei centri fitness e di salute (SFGV) ha aggiornato il piano di protezione per il settore valido dal 26 giugno. E prevede (ancora) che tutti i dipendenti indossino mascherine protettive durante il lavoro in modo che non ci sia alcun rischio di infezione (i dipendenti completamente vaccinati non ne hanno più bisogno). L’obbligo si applica pure ai clienti nei guardaroba, nelle toilette, nel settore d’entrata e nelle vie di comunicazione.

«Noi continuiamo con le regole di comportamento applicate finora – prosegue Malagoni -. I nostri grandi spazi e le distanze ci consentivano di allenarci senza mascherina. Ma ‘‘il troppo stroppia’’ in tutto e manteniamo il distanziamento e la mascherina negli spazi comuni. Quello che cambia è la possibilità di passare, nelle piscine, da 10 a 4 m2 di spazi a disposizione per singolo utente, con più posti a disposizione durane i corsi. E negli spogliatoi si mette la mascherina».

Quindi cosa cambia da domani? «Sulla carta potenzialmente tutto, ma a livello pratico no – conclude la direttrice del centro di Savosa -. Seguiamo la logica e permettiamo a tutti di allenarsi in sicurezza e, dall’altra parte, di lavorare in sicurezza. Dopo due lockdown, è meglio evitare certi rischi. Anche a livello psicologico tutti si sentono più al sicuro. Il virus, come sappiamo, circola ancora. È necessario ancora un comportamento responsabile per non rendere vano quanto fatto sino ad ora».

