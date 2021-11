Da inizio gennaio 2022, ha stabilito oggi il Consiglio federale, il numero AVS diventerà una sorta di «passepartout» in grado di rendere più efficienti e celeri i processi amministrativi. Un’attenzione particolare, secondo il governo, dovrà essere garantita per la protezione dei dati.

La modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, con le relative disposizioni esecutive, consentirà alle autorità di utilizzare sistematicamente il numero AVS quale identificatore personale nella misura in cui l’adempimento dei loro compiti legali lo richiede, precisa una nota odierna del governo.