Dopo il blocco quasi totale dell’attività aerea fra qualche settimana Swiss tornerà operativa, seppur in misura ridotta. «Prevediamo di riprendere nella misura di circa il 15-20% della nostra offerta normale in giugno», afferma il presidente della direzione Thomas Klühr citato in un comunicato odierno. Il nuovo orario prevede circa 140 voli settimanali in partenza da Zurigo verso una trentina di destinazione europee e circa 40 da Ginevra verso 14 città pure del vecchio continente. La filiale di Lufthansa continuerà inoltre ad effettuare tre voli per New York: a questi si aggiungeranno altre destinazioni intercontinentali.