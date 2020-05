Nuovo incontro informativo questo pomeriggio a Berna per aggiornare la popolazione sugli sviluppi della pandemia in Svizzera.

Alla conferenza stampa partecipano Daniel Koch, delegato dell’Ufficio federale della sanità pubblica per la COVID-19; Mario Gattiker, Segretario di Stato per le migrazioni; Christian Bock, direttore dell’Amministrazione federale delle dogane; Vincent Ducrot, CEO delle FFS; Erik Jakob, capo della direzione della SECO per la promozione delle sedi; Rémy Hübschi, vicedirettore della Segreteria di Stato per la formazione; Matthias Remund, direttore dell’Ufficio federale dello sport e Martin Godel, vicedirettore della Direzione per la promozione della sede della SECO.

A prendere la parola per primo è stato Daniel Koch, che ha ricordato i numeri del contagio in Svizzera, con 51 nuovi contagi e 6 decessi. «La curva continua a scendere e i cantoni hanno iniziato il tracciamento dei contagi, che per il momento sta funzionando bene». A proposito delle generalità da lasciare al ristorante, Koch ha spiegato che «resta facoltativo lasciare nome e numero, la nostra intenzione era quella di poter essere sicuri di riuscire a risalire ai clienti serviti da un cameriere che dovesse contrarre il virus. Non siamo interessati invece ai possibili contagi tra un tavolo e l’altro, perché rispettando le distanze non vi sono rischi di questo tipo».

Nonni, meglio aspettare ancora a curare i nipoti

Rispondendo a una domanda, Koch ha spiegato che resta valida la raccomandazione per i nonni di non curare per ora i nipoti: «Ciascuno deve valutare la propria situazione e i propri rischi. In generale, sconsiglio di ricominciare a curare i nipoti, aspetterei almeno qualche settimana».

Fidanzati e famiglie si potranno rivedere

Nel suo intervento, Mario Gattiker ha parlato degli allentamenti delle misure con i Paesi confinanti. A partire dalla mezzanotte, il regime ai confini tra la Svizzera, la Germania e l’Austria verrà progressivamente allentato. Le persone che hanno una relazione «transfrontaliera», quelle che vogliono incontrare parenti o che hanno una casa secondaria nell’altro Stato potranno passare i confini. Le persone che vogliono entrare nel Paese devono essere in possesso di un’autodichiarazione. Ci sarà invece ancora da aspettare per la Francia - con cui i contatti sono in corso - ma anche per l’Italia, che attende ancora di permettere gli spostamenti tra le Regioni.

Riapriranno i valichi di frontiera con Germania e Austria

Christian Bock ha parlato dei controlli alle frontiere: «Tutti i valichi chiusi con Germania e Austria verranno riaperti, ma l’allentamento non si applica ai viaggi turistici, agli acquisti e agli spostamenti per i rifornimenti di benzina. Tali spostamenti continuano ad essere proibiti», ha detto il direttore dell’Amministrazione federale delle dogane. «Per le frontiere con l’Italia e la Francia non ci sarà, per il momento, alcun cambiamento». Alle dogane continueranno ad esserci i controlli e resterà operativa anche la sorveglianza aerea.

Il 90% dei treni è tornato a circolare

«Il 90% dei treni è di nuovo in azione. Riprendere le corse l’11 maggio ha necessitato un enorme impegno da parte del personale. Negli agglomerati vediamo un grande aumento della richiesta, mentre sulle lunghe distanze vediamo ancora abbastanza poca domanda. Il piano di protezione è stato messo in atto, il pubblico è informato sulle regole: distanze, igiene e, se non è possibile stare lontani, si invita a indossare le mascherine», ha spiegato il CEO delle FFS Vincent Ducrot. La mascherina, è stato ribadito, non è necessaria sui mezzi di trasporto come treni e bus, «ma la raccomandiamo laddove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza».

Crediti COVID, il piano della SECO per contrastare gli abusi

Erik Jakob della SECO ha parlato dei crediti ponte: «Circa 123 mila aziende hanno ricevuto gli aiuti. In tutto sono stati distribuiti 14,6 miliardi di franchi». La Segreteria di Stato dell’economia ha emanato oggi un piano di misure per evitare gli abusi. Il piano contiene misure per arginare il rischio di abusi e consente di identificare gli errori. I rischi principali vanno dalla compilazione incompleta del modulo di domanda alle cifre falsificate sul fatturato. C’è poi la possibilità che, al momento della domanda di crediti COVID-19, un’impresa si trovi in una procedura di fallimento o concordataria o in liquidazione, oppure che la medesima azienda presenti domande plurime presso banche diverse. Ecco come si procederà:

- Durante il processo di richiesta guidato sul sito easyGov.swiss le verifiche preliminari interagiscono con il registro dei numeri di identificazione delle imprese (IDI). Le imprese richiedenti devono identificarsi nel registro IDI dopodiché questi dati, una volta importati, non sono più modificabili. Questo accorgimento permette di accertare che l’impresa esiste e che al momento della domanda non è in fallimento o in liquidazione.

- Le banche seguono le fasi obbligatorie per identificare i clienti secondo la legge sul riciclaggio di denaro.

- L’ufficio centrale istituito dalle organizzazioni che concedono fideiussioni verifica la completezza di tutta la documentazione inoltrata dalle banche nonché l’adempimento formale dei requisiti che devono soddisfare gli aventi diritto. Controlla inoltre la correttezza della data di costituzione dell’impresa e riverifica l’eventualità di fallimento o liquidazione. L’ufficio centrale ha anche il compito di scoprire eventuali domande plurime.

- Le organizzazioni che concedono fideiussioni svolgono un ruolo chiave nella gestione delle fideiussioni e nella lotta agli abusi. Spetta a loro avviare e dirigere i procedimenti penali e civili presso i ministeri pubblici e i tribunali competenti contro l’impresa in questione ed eventualmente gli organi dell’impresa. Queste organizzazioni fanno inoltre regolarmente rapporto alla SECO.

- Il Controllo federale delle finanze (CDF) analizza sistematicamente tutte le fideiussioni concesse. Incrociando i dati delle fideiussioni concesse con i dati fiscali (in particolare imposta anticipata e imposta sul valore aggiunto) e altre informazioni, il CDF controlla soprattutto la correttezza del fatturato dichiarato per stabilire il limite di credito e accertare il rispetto del divieto di distribuire dividendi e tantièmes. Inoltre il CDF verifica se l’impresa si trova in una procedura concordataria. Le irregolarità vengono poi trasmesse dalla SECO alle organizzazioni che concedono fideiussioni, che li analizzano nei dettagli.

36 casi di potenziale abuso

«Al momento 36 casi potenziali d’abuso sono sotto analisi, mentre per 9 casi già analizzati non sono stati rilevati abusi», ha spiegato Jakob. «I casi di abusi potenziali sono comunque contenuti: 36 su 123 mila richieste».

Apprendistato, situazione complicata nella Svizzera romanda

Rémy Hübschi, direttore aggiunto della Segreteria di Stato per la formazione, ha parlato dell’apprendistato, che sta vivendo un momento complicato: «Soprattutto in Svizzera romanda constatiamo meno posti di apprendistato disponibili, mentre in Svizzera tedesca siamo in linea più o meno con gli altri anni». Nessun riferimento alla situazione in Ticino.

