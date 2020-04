La pandemia di coronavirus ha colpito in modo particolare il canton Ticino così come i cantoni di Ginevra e Vaud. L’incidenza a livello nazionale ammonta a 334 casi confermati per 100.000 abitanti e i picchi più alti sono stati toccati proprio in questi tre cantoni: Ginevra con 990 casi, il Ticino con 875,9 e Vaud con 655,6. Gli Esecutivi cantonali romandi non hanno però chiesto delle finestre di crisi per gestire la pandemia. Ne abbiamo parlato con il medico cantonale vodese Karim Boubaker.

Dottor Boubaker, com’è la situazione attuale nel canton Vaud?Attualmente la situazione è abbastanza calma. Come accaduto anche in Ticino abbiamo superato questo picco della curva epidemica. Ci sono meno casi positivi anche nelle case anziani, e meno morti. Il peggio sembra passato, ma la settimana scorsa...