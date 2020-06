(Aggiornato alle 17.53) Circa 1000 persone hanno partecipato oggi a Zurigo a una manifestazione non autorizzata di protesta contro l’intervento della polizia americana costato la vita a George Floyd, una settimana fa a Minneapolis.

I dimostranti - in gran parte giovani, ma anche famiglie con bambini - si sono riuniti intorno a mezzogiorno sulla Bullingerplatz e hanno poi proceduto in corteo attraverso la città, non mancando di toccare anche zone come la Helvetiaplatz, la stazione o la Paradeplatz.

Sui cartelli branditi dai manifestanti si leggevano scritte quali «Black Lives Matter» (le vite dei neri contano) o «Silence is Violence» (il silenzio è violenza). Giunto in pieno centro il corteo si è fermato e sono stati pronunciati discorsi.

La polizia non è intervenuta: poco dopo le 14.00 le forze dell’ordine si sono limitate a ricordare le regole - non rispettate - dettate dalla prevenzione del coronavirus: distanziamento fisico e limitazione a 30 persone per gli assembramenti.

Stando all’autorità alla dimostrazione hanno preso parte circa mille persone; tutto si è svolto nella calma e non si sono verificati danneggiamenti. Il mancato intervento è stato deciso in ossequio al principio della proporzionalità.

La manifestazione si è inserita nella protesta - che interessa gli Stati Uniti, ma anche altre città mondiali - per la morte di George Floyd, un 46.enne afroamericano deceduto il 25 maggio in seguito a un arresto. Sulla scia delle tensioni a sfondo razziale in questi giorni negli Usa vi sono stati numerosi disordini.

Scontri alla Casa Bianca: una cinquantina gli agenti feriti

Intanto, dagli Stati Uniti viene reso noto che sono 110 gli agenti del Secret Service rimasti feriti nel corso degli scontri vicino alla Casa Bianca durante le manifestazioni per George Floyd, l’afroamericano morto sotto la custodia della polizia.

Scontri violenti che hanno spinto gli agenti del Secret Service a trasferire Donald Trump nel bunker sotterraneo della Casa Bianca per un breve lasso di tempo. Diversi monumenti di Washington sono stati sfregiati con scritte anche al National Mall. Secondo quanto riferito a Fox da un funzionario dell’amministrazione, una cinquantina di agenti sono rimasti feriti solo negli scontri di domenica sera quando alcuni manifestanti hanno lanciato bombe molotov. Per cercare di contenere le proteste il sindaco di Washington è stato costretto nella notte fra domenica e lunedì a imporre all’ultimo minuto il coprifuoco. Nelle strade della città per mantenere l’ordine pubblico sono stati dispiegati anche gli agenti della Drug Enforcement Administration, che vanno ad affiancare la polizia locale e gli agenti del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale.

Un morto in Kentucky

Un uomo è stato ucciso a Louisville durante le proteste per George Floyd. Secondo quanto riportato dai media americani, fra i quali Abc e Cbs, l’uomo è morto dopo che la polizia e la Guardia Nazionale del Kentucky hanno «risposto al fuoco» per disperdere la folla. Il capo della polizia di Louisville, Steve Conrad, non chiarisce chi abbia sparato il colpo fatale. Le autorità non hanno per ora rilasciato neanche informazioni sulla vittima.

Due morti e un ferito in Iowa

Due persone sono state uccise e un agente è rimasto ferito in una sparatoria a Davenport, Iowa, nel corso delle proteste per la morte di George Floyd. Il capo della polizia locale, Paul Sikorski, ha riferito in una conferenza stampa che tre agenti hanno subito un agguato mentre erano in pattugliamento e che vari colpi d’arma da fuoco hanno colpito la loro auto e uno di loro, che tuttavia non è in pericolo di vita, è rimasto ferito. La polizia ha poi arrestato diverse persone che fuggivano dalla scena a bordo di un’auto. Sikorski ha aggiunto che la polizia ha risposto a decine di incidenti in città nei quali sono stati sparati colpi d’arma da fuoco e che in totale sono state colpite quattro persone. Il sindaco di Davenport Mike Mateson ha annunciato che introdurrà il coprifuoco per stasera e chiederà al governatore Kim Reynolds di mobilitare la Guardia nazionale.

L’ex agente è in un carcere di massima sicurezza

Derek Chauvin, l’ex agente della polizia di Minneapolis accusato di omicidio colposo per la morte dell’afroamericano George Floyd, è stato trasferito in un carcere di massima sicurezza della contea di Hennepin, in Minnesota. Lo rivela il New York Post citando un media locale.

Chauvin domenica pomeriggio è stato trasferito due volte: prima dal carcere della contea di Ramsey all’Hennepin County Jail, e poi al Minnesota Correctional Facility - Oak Park Heights di Stillwater, un carcere di massima sicurezza che secondo il Department of Corrections statale «è il livello di custodia più elevato» in Minnesota.

©CdT.ch - Riproduzione riservata