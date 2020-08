«L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sta creando scompiglio con una direttiva sull’assistenza odontoiatrica durante la pandemia di coronavirus». Ad affermarlo, in un comunicato stampa, è la Società svizzera odontoiatri (SSO). Nella direttiva dell’OMS si raccomanda, tra l’altro, di rinviare le visite di controllo periodiche e le cure dentarie non urgenti in modo da contenere la diffusione della COVID-19. «Solo a margine – evidenzia la SSO – si specifica che le raccomandazioni ufficiali devono essere applicate a livello nazionale, regionale e locale, tenendo conto delle singole specificità. Alla luce del fatto che la situazione pandemica non è uguale in tutti i Paesi, non si può emanare una raccomandazione generale valida per tutti».

In Svizzera, lo ricordiamo, tutte le cure dentarie sono state ufficialmente autorizzate già nel mese di aprile. In collaborazione con l’Associazione dei medici dentisti cantonali della Svizzera (AMDCS), la SSO ha elaborato un piano di protezione completo. «Le misure igieniche – si legge nella nota stampa – si fondano su conoscenze scientifiche. Anche l’Ufficio federale della sanità pubblica considera che il piano di protezione sia adeguato per ridurre al minimo il rischio di contagio negli studi dentistici. Per questo motivo in Svizzera sono autorizzate tutte le visite di controllo e le cure dentarie».

«La salute orale è molto importante per lo stato di salute generale», sottolinea il dottor Jean-Philippe Haesler, presidente della SSO. «Per questo motivo è fondamentale che i pazienti possano sottoporsi a cure dentarie per prevenire danni ai denti. I pazienti in Svizzera possono contare sul fatto che, prima e durante i trattamenti, i medici dentisti SSO mettono in pratica in maniera professionale le misure di protezione. Gli studi dentistici in Svizzera sono sicuri.»

