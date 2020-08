Il Governo in diretta da Berna informa la popolazione sulla attuale situazione legata alla pandemia di coronavirus. Vengono inoltre comunicate decisioni in merito alla presenza attualmente limitata a mille spettatori per tutti gli eventi sportivi e culturali. Presenti all’incontro la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga, capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), il consigliere federale Alain Berset, capo del Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il Consigliere federale Guy Parmelin, capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Conduce il vicecancelliere André Simonazzi, portavoce del Consiglio federale.

La prima a prendere la parola è stata la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruaga: «Da qualche settimana ci troviamo in una situazione speciale. Siamo lieti degli allentamenti, ma all’aumentare dei contagi i cittadini si preoccupano per questi allentamenti: in questa situazione aumenta la responsabilità dei cittadini. I casi sono meno di metà maggio, oggi 274, ma dobbiamo stare cauti. Il Governo si è informato presso gli esperti della Confederazione, i cantoni da metà giugno hanno assunto misure più stringenti, hanno più libertà di manovra: qualcuno ha introdotto la mascherina obbligatoria nei negozi ad esempio. È importante rimanere aperti e flessibili per bloccare l’aumentare dei contagi. Il divieto delle grandi manifestazioni vale anche per settembre, ma da ottobre potranno essere nuovamente organizzate (vedi sotto per i dettagli, ndr): con questa decisione rafforziamo la collaborazione con i cantoni, che devono già fare molto per mettere in pratica i piani di protezione, si pensi ai ristoranti. Serve uno scambio costante tra livello federale e cantonale. Insieme possiamo bloccare la diffusione della pandemia. La crisi COVID ha colpito duramente i trasporti pubblici, la Confederazione li vuole sostenere, in quanto sono fondamentali: verranno stanziati 700 milioni per le infrastrutture. Bisogna rimanere sull’attenti, insieme in questi mesi abbiamo raggiunto ottimi risultati, dobbiamo continuare assumendoci le nostre responsabilità».

Alain Berset ha poi aggiunto che «il numero delle infezione continua a rimanere alto, il virus ci accompagna sempre. La situazione è incerta: ciò che vale oggi, potrebbe non valere la prossima settimana. Serve grande flessibilità da parte di tutti gli attori coinvolti. Anche i Paesi intorno a noi hanno situazioni che continuano a variare. Bisogna trovare un equilibrio, nelle grandi manifestazioni bisogna tenere le distanze, i rischi vanno differenziati a seconda che un evento sia al chiuso o all’aperto: una partita di calcio non è come un concerto musicale. Fino al 2 settembre, in collaborazione con i cantoni, verranno elaborati dei criteri che valgano per le manifestazioni di ogni tipo, da integrare con le misure di igiene e distanziamento. È importante che la situazione sanitaria del Paese non si degradi, per non annientare gli sforzi fatti fino a questo momento. Dal 15 agosto sarà inoltre obbligatoria la mascherina sugli aerei. La situazione è sotto controllo, ma può mutare rapidamente: c’è un chiaro aumento di contagi, ma questo è più che naturale in questo periodo».

Guy Parmelin ha invece parlato dell’indennità di lavoro ridotto e la disoccupazione: l’esecutivo ha autorizzato lo stanziamento straordinario di 20,2 miliardi per l’assicurazione contro la disoccupazione, 5,3 miliardi per l’indennità di perdita di guadagno per i lavoratori autonomi e 2,3 miliardi per l’acquisto di materiale sanitario da parte dell’esercito. Fino il 31 dicembre di quest’anno le aziende interessate da perdita di lavoro potranno fare richiesta di indennizzi. Questa misura può entrare in vigore solo in caso di approvazione del disegno di legge COVID-19.

Il nuovo direttore della Divisione malattie trasmissibili all’UFSP Stefan Kuster ha confermato l’aumento di casi, sottolineando però che la situazione è sotto controllo: «Siamo in una fase in cui i contagi stanno aumentando, noi continuiamo a monitorare la situazione affinché non si arrivi ad un livello che non si può più tenere sotto controllo».

Le grandi manifestazioni nuovamente possibili da ottobre

Il Consiglio federale ha deciso di autorizzare nuovamente dal 1. ottobre 2020 le manifestazioni con oltre 1000 persone. Gli eventi dovranno adottare severe misure di protezione ed essere approvati dai Cantoni in funzione dell’andamento delle nuove infezioni sul loro territorio e delle risorse a disposizione per il tracciamento dei contatti. Con questo prudente allentamento il Consiglio federale intende evitare un peggioramento della situazione epidemiologica tenendo conto delle esigenze della popolazione e degli interessi economici delle società sportive e degli organizzatori di manifestazioni culturali. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) è incaricato di elaborare entro il 2 settembre 2020, insieme ai dipartimenti competenti e ai Cantoni, criteri uniformi per l’autorizzazione di grandi manifestazioni applicabili a tutti i settori, quali lo sport, la cultura e la religione, e definire in questo modo linee guida che si aggiungeranno alle misure di base già vigenti quali il distanziamento sociale e l’igiene. Per farlo può basarsi anche sulle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e della Science Task Force. Le manifestazioni dovranno essere autorizzate dal Cantone competente. I Cantoni potranno negare l’autorizzazione se la situazione epidemiologica sul loro territorio e le risorse a disposizione per il tracciamento dei contatti non ne permettono lo svolgimento. Le manifestazioni con più di 1000 persone sono vietate in Svizzera dal 28 febbraio 2020. Questo divieto è uno dei provvedimenti che hanno maggiormente permesso di ridurre il numero dei contagi da coronavirus e vige fino al 31 agosto 2020. Ora viene prolungato di un mese fino alla fine di settembre. Ai Cantoni è così accordato il tempo necessario per definire le modalità di autorizzazione e, se necessario, aumentare le loro risorse per garantire il tracciamento dei contagi.

In questo modo il Consiglio federale intende evitare un ulteriore peggioramento della situazione epidemiologica e tenere conto delle esigenze della popolazione per quanto concerne, ad esempio, un’offerta variegata di eventi culturali e sportivi, come pure degli interessi economici. Non tutte le grandi manifestazioni presentano lo stesso rischio di contagio. In determinati eventi può, ad esempio, essere mantenuta in ampia misura la distanza minima.

Obbligo della mascherina sugli aerei

Il Consiglio federale ha inoltre deciso che dal 15 agosto 2020 sarà obbligatorio portare la mascherina sugli aerei. Già dal 6 luglio 2020 vige l’obbligo della mascherina sui mezzi pubblici. Il provvedimento interesserà tutti i voli di linea e i voli charter in partenza o in arrivo in Svizzera, indipendentemente della compagnia aerea che li effettua.

Esenzione dall’obbligo di quarantena per i diplomatici

I diplomatici stranieri sono esentati dall’obbligo di quarantena all’arrivo in Svizzera se la loro presenza è necessaria per il buon funzionamento dell’ambasciata. In futuro anche i diplomatici svizzeri beneficeranno della stessa esenzione per svolgere attività di servizio indispensabili.

Spese uniche per la gestione della pandemia di COVID-19

Nel 2020, la gestione della pandemia di COVID-19 ha comportato spese supplementari per l’Ufficio federale della sanità pubblica, ad esempio, per le campagne, la gestione della hotline o lo sviluppo dell’app SwissCovid. Il Consiglio federale chiede pertanto un credito aggiuntivo di 31,6 milioni per la gestione della pandemia di COVID-19.

Aiuti per 700 milioni a imprese di trasporto pubblico

La Confederazione vuole sostenere le imprese di trasporto pubblico e del traffico merci su rotaia che a causa della pandemia di coronavirus hanno subito importanti perdite di entrate. Lo ha stabilito il Consiglio federale, che ha trasmesso al Parlamento un messaggio che contempla misure per un importo di circa 700 milioni di franchi.

La domanda nel settore dei trasporti pubblici è diminuita fino all’80% durante il lockdown. Siccome molte imprese hanno dovuto sospendere la propria attività, anche nel traffico merci su rotaia si è registrato un forte calo che ha portato a una grossa flessione delle entrate, indica l’esecutivo in una nota odierna.

Poiché per tali aziende non è consentito prevedere utili, le imprese che forniscono offerte di trasporto ordinate o che operano nell’ambito dell’infrastruttura ferroviaria possono compensare solo in parte tali perdite.

In seguito a una procedura di consultazione, il Consiglio federale ritiene che i «riscontri sono stati prevalentemente positivi e non è stato necessario apportare modifiche sostanziali alle misure proposte».

Ad esempio, precisa il governo, Confederazione e Cantoni copriranno i deficit nel traffico regionale viaggiatori - con un fabbisogno di circa 290 milioni di franchi - sulla base del conto annuale 2020. Le imprese di trasporto parteciperanno invece ai costi secondo le proprie capacità finanziarie, ad esempio sciogliendo le riserve.

La Confederazione non contribuirà però a coprire i disavanzi registrati nel 2020 nel traffico locale con un importo forfettario una tantum, poiché il finanziamento del traffico locale compete a Cantoni e Comuni.

Ferrovia

Le misure proposte dal Consiglio federale riguardano anche l’infrastruttura ferroviaria e il traffico merci su rotaia. La prevista riduzione delle indennità a favore del traffico merci combinato transalpino verrà sospesa per gli anni 2020 e 2021, indica il governo.

Per coprire le perdite di entrate delle altre imprese attive nel traffico merci su rotaia o nell’ambito del trasferimento del traffico sarà versato un contributo una tantum. In questo caso la quota federale sarà di circa 70 milioni di franchi.

A essere sostenuto - con un fabbisogno di circa 330 milioni di franchi - sarà anche il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF), sottolinea l’esecutivo.

