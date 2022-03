Il documento non è certo pubblicato sulla prima pagina del sito della Confederazione. Ma dopo qualche click sulla pagina della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), è possibile scaricare comodamente il file di 147 pagine in cui sono elencate le 677 personalità sanzionate dalla Confederazione e dall’UE poiché ritenute, in un modo o nell’altro, complici dell’attuale situazione in Ucraina.

I verticiAl primo posto della lista, ovviamente, troviamo «ПУ́ТИН Влади́мир Влади́мирович», da noi conosciuto come «Putin, Vladimir Vladimirovich», nato il 7 ottobre 1952 a San Pietroburgo. Alla voce «giustificazione», viene spiegato: «Vladimir Putin è il presidente della Federazione Russa. Il 22 febbraio 2022 ha firmato un decreto che riconosce «l’indipendenza e la sovranità» delle aree non controllate...