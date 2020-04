«Da rinviare la tassa sui biglietti aerei»

Prima che il coronavirus bloccasse quasi del tutto il settore dell’aviazione, l’introduzione di una tassa ecologica sui biglietti aerei sembrava essere cosa fatta in Parlamento. Il Consiglio degli Stati l’aveva approvata in settembre e il Nazionale si apprestava a fare altrettanto in marzo. L’obiettivo è di ottenere una riduzione significativa del numero dei passeggeri sui voli intra-europei, intervenendo su un vettore ritenuto fra i principali responsabili delle emissioni di gas serra. L’aggravio previsto oscilla fra i 30 e i 120 franchi per passeggero, a seconda della distanza percorsa e della classe di viaggio. Tecnicamente si parla di una «tassa d’incentivazione», che dovrebbe fruttare 1 miliardo di franchi annui. La metà (49%) dei proventi servirebbe per finanziare misure di protezione del clima, l’altra verrebbe ridistribuita ai cittadini.

Tuttavia, le pesanti conseguenze che l’emergenza sanitaria sta comportando per il settore aviatorio hanno spinto alcuni parlamentari dell’area borghese a reagire. In vista dell’esame della Legge sul CO2 in programma nel mese di giugno, stando a quanto anticipato dalla NZZ, il consigliere agli Stati di Argovia Thierry Burkart (PLR) e i consiglieri nazionali Fabio Regazzi (PPD), Kurt Fluri (PLR/SO) e Thomas Hurter (UDC/SH) chiedono di rinviare l’applicazione della tassa a tempi migliori. Non si oppongono alla sua introduzione in quanto tale, ma pongono una condizione: l’aggravio potrà entrare in vigore solo se le emissioni di CO2 del traffico aereo all’interno della Svizzera e del traffico aereo internazionale dalla Svizzera, superano almeno una volta in un anno il 90 per cento delle emissioni di CO2 del 2019. In altri termini, la tassa andrà prelevata solo quando il settore si riprenderà economicamente, perché farlo adesso, stando ai quattro parlamentari, non avrebbe senso. L’aviazione è a terra e la Confederazione sta fornendo garanzie tramite crediti ponte per la sopvravvivenza di Swiss e dei 190 mila impieghi che gravitano attorno al settore. «Sarebbe assurdo», dice al CdT Regazzi, se dopo aver accordato i mezzi finanziari per far riprendere l’attività aeronautica la Confederazione introducesse una nuova tassa con l’obiettivo di ridurre i voli. Dovrebbe anche essere nell’interesse della Confederazione che il suo sostegno finanziario venisse rimborsato il più presto possibile.