Il TCS consiglia di rimuovere la vecchia vignetta prima di incollare quella nuova al parabrezza. Ciò andrebbe idealmente fatto con un raschietto per la cucina in vetroceramica. Basta infilare la lama sotto un angolo della vignetta e staccarla con cura. Il residuo dell’adesivo può anch’esso essere rimosso con un raschietto precedentemente inumidito con un po’ d’acqua.

La legge stabilisce che la vignetta deve essere applicata all’interno del parabrezza in modo che sia chiaramente visibile. È importante, tuttavia, che la vignetta non ostacoli la visibilità del conducente. Perciò, il TCS raccomanda di incollarla sul bordo sinistro (lato conducente) o dietro lo specchietto interno. Non esiste una legge che stabilisca che la vecchia vignetta debba essere rimossa, ma il TCS sconsiglia di lasciarla. La polizia può multare gli automobilisti se la visibilità è limitata da una o più vignette.