Gli inquirenti elvetici hanno di certo uno stile comunicativo - e norme che lo disciplinano - diverse da quelli italiani. Ma è lecito domandarsi se non sarebbe auspicabile una comunicazione più attiva - in tutti i campi investigativi, non solo quanto si parla di mafia - da parte loro. Nel 2021 per esempio il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha redatto in totale cinque comunicati stampa (di cui uno per annunciare la pubblicazione del rendiconto 2020). È vero, l’MPC dopo il siluramento di Michel Lauber ha passato un anno senza procuratore generale, ma anche in passato la comunicazione è sempre stata centellinata. Tredici i comunicati nel 2020, sedici nel 2019, sei nel 2018. Facendo un confronto, e tenendo comunque presente che si tratta di un tipo di indagini diverse, il Ministero pubblico del Canton Ticino invia una media di 100-130 comunicati stampa l’anno, a cui si sommano quelli della Polizia cantonale. Comunicazione attiva da parte dell’MPC c’è stata, questo sì, quando si è è parlato dell’operazione Imponimento. Anche perché gli inquirenti federali hanno avuto un ruolo attivo nell’indagine, portando a galla le attività del clan Anello nel nostro Paese e la presenza di suoi affiliati in Svizzera. Ma per tanti altri casi i giornalisti svizzeri (e di conseguenza l’opinione pubblica) devono affidarsi agli inquirenti italiani - o perlomeno alla stampa della vicina Penisola - per riuscire ad avere un quadro più completo dei collegamenti tra la mafia e il nostro Paese. Utili restano comunque le sentenze del Tribunale federale, approdo spesso naturale delle numerose cause riguardanti l’assistenza giudiziaria richiesta dai magistrati italiani a quelli elvetici.