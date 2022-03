Il Governo dei Grigioni ha donato 200.000 franchi per aiuti umanitari immediati a favore dell’Ucraina. Il sostegno avviene tramite enti assistenziali riconosciuti: la Croce Rossa Internazionale e la Catena della Solidarietà.

Stando alla nota di oggi, l’Esecutivo retico «osserva con grande preoccupazione gli sviluppi del conflitto in Ucraina». A una settimana dall’inizio dell’invasione russa, diverse centinaia di migliaia di persone hanno dovuto abbandonare il proprio paese in cerca di protezione nelle nazioni confinanti. La sofferenza umana che aumenta di ora in ora desta turbamento e tristezza nel Governo.