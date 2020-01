Non è la prima volta che episodi come questi finiscono sui giornali oppure all’attenzione di un tribunale. Nell’aprile del 2017 il comune di Buchs (AG) aveva negato la naturalizzazione a una 25.enne di origine turca nata e cresciuta in città in quanto aveva citato lo sci come sport tipico della Svizzera. La commissione delle naturalizzazioni del comune di 7’700 abitanti confinante con il capoluogo Aarau, avrebbe invece preferito sentire risposte come la lotta svizzera o il gioco dell’Hornussen. La giovane si era rivolta ai media e dopo qualche mese di polemiche aveva infine ottenuto ragione. Circa un anno dopo un cittadino inglese domiciliato a Freienbach (SZ) si era visto rifiutare la naturalizzazione poiché sapeva troppo poco della raclette e dei capuns, un piatto tradizionale grigionese. In quel caso la commissione aveva evidenziato una «inadeguata familiarità con le abitudini e i costumi svizzeri».