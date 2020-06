La strategia del Consiglio federale è in linea con quella di molti Paesi europei. In occasione di una teleconferenza informale dei ministri degli interni degli Stati Schengen tenutasi venerdì, numerosi ministri hanno auspicato un ritorno alla normalità e la revoca dei controlli alle frontiere interne in Europa dal 15 giugno, indica una nota governativa odierna, in cui si precisa che il segretario di Stato Mario Gattiker ha rappresentato la Svizzera alla conferenza.