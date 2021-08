A partire dal 2022, le vittime di gravi incidenti nucleari saranno meglio protette e le procedure per eventuali risarcimenti verranno armonizzate e semplificate a livello internazionale. Nel risarcimento si terrà conto anche dei danni ambientali.

Lo ha deciso oggi il Consiglio federale che ha approvato l’entrata in vigore per l’anno venturo della revisione totale riguardante la legge e l’ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare.

La Svizzera attua così nella propria legislazione le Convenzioni rivedute di Parigi e di Bruxelles sulla responsabilità civile in materia nucleare.

La legge e l’ordinanza sono state totalmente riviste tra il 2008 e il 2015, ma potranno entrare in vigore solo nel 2022 poiché la loro base - ossia le due convenzioni internazionali riviste tra il 1998 e il 2004 - hanno dovuto sottostare a un lungo processo di ratifica, ora concluso, negli Stati contraenti.

Le somme in gioco

L’esercente di un impianto continua a rispondere senza limitazione finanziaria per i danni nucleari. Inoltre, come adesso, deve stipulare un’assicurazione di responsabilità civile. La copertura viene aumentata da un miliardo di franchi svizzeri a 1,2 miliardi di euro.

In caso di incidente la copertura assicurativa è completata da un importo di 300 milioni di euro messo a disposizione dalle parti contraenti della Convenzione complementare di Bruxelles: ciò significa che è ora disponibile un totale di 1,5 miliardi di euro per coprire un danno nucleare.

Responsabilità estesa

Il gestore è chiamato a rispondere anche in assenza di colpa come anche nel caso in cui il danno nucleare venga provocato da eventi bellici o atti di terrorismo.

La legge e l’ordinanza includono ora anche danno ambientale: si tratta della copertura dei costi generati dalle misure adottate per ripristinare l’ambiente danneggiato e dalle perdite di reddito legate allo sfruttamento economico dell’ambiente.

Un tribunale unico

In merito alle richieste di risarcimento in uno Stato contraente, è ora competente un unico tribunale per tutte le parti lese, indipendentemente dal loro luogo di residenza e nazionalità.

La procedura di risarcimento viene insomma semplificata, migliorando così la protezione delle vittime nel caso in cui un incidente all’estero provochi vittime anche in Svizzera.

Un miliardo da assicuratori privati

La revisione totale dell’ordinanza stabilisce che almeno un miliardo di franchi della somma di copertura dell’assicurazione di responsabilità civile venga messo a disposizione da assicuratori privati.

Inoltre definisce anche i rischi che gli assicuratori possono escludere in tutto o in parte (per esempio eventi naturali straordinari o eventi bellici).

L’assicurazione federale esistente concorre per un importo massimo di 1,2 miliardi di euro per i danni che non sono coperti dall’assicurazione privata. Gli esercenti pagano i premi all’assicurazione federale versandoli, come prima, nel fondo per i danni nucleari, che alla fine del 2020 conteneva circa 520 milioni di franchi.

