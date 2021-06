I responsabili della fiera dell’orologeria e della gioielleria Baselworld hanno annunciato oggi che la manifestazione si terrà di nuovo fisicamente tra il 31 marzo e il 4 aprile 2022 a Basilea, dopo due anni di assenza. L’evento tornerà al suo vecchio nome, Baselworld appunto, dopo una corta parentesi dal 2020 con la denominazione Houruniverse.

La fiera intende concentrarsi sul segmento del lusso di gamma media, dopo la partenza delle grandi case orologiere svizzere, che hanno deciso di esporre i loro nuovi prodotti in particolare al Watches & Wonders di Ginevra, l’ex Salone internazionale dell’alta orologeria (SIHH).

«Baselworld si terrà nel 2022 contemporaneamente al Geneva Watches and Wonders», ha detto oggi, in una conferenza stampa trasmessa in linea, Michel Loris-Melikoff, direttore dell’evento. «È ancora troppo presto per annunciare i marchi presenti, ma ci aspettiamo circa 300 espositori», ha stimato, aggiungendo che Baselworld intende anche organizzare saloni più grandi, in particolare negli Stati Uniti e in Asia.

La manifestazione spera anche di accogliere più marchi espositori negli anni a venire nella città sul Reno. Il nuovo Baselworld sarà composto di un terzo di orologiai, un terzo di gioiellieri e poco meno di un terzo di specialisti di pietre preziose. Saranno inoltre presenti attori del mercato certificato dell’occasione nel settore orologiero, denominato certified pre-owned (CPO) dagli specialisti.

L’evento «vuole essere un complemento importante, una piattaforma aggiuntiva per lo scambio di informazioni tra tutti gli attori del ramo, compresi quelli che non hanno partecipato a Baselworld in passato», riferisce in un comunicato la filiale di MCH Group, colosso renano specializzato in fiere di primo piano come Art Basel.

Prezzi più accessibili

Spesso criticato in passato per i prezzi praticati dalla fiera ma anche dagli alberghi, Loris-Melikoff ha riconosciuto che i costi sono stati troppo elevati. «Ora praticheremo prezzi realistici», ha promesso. Baselworld ha anche negoziato con gli hotel per renderli più accessibili.

Inoltre, i piccoli marchi con risorse finanziarie limitate potranno partecipare a Baselworld grazie a un nuovo concetto: «Pagheranno 5000 franchi per la presenza digitale durante tutto l’anno e per la partecipazione fisica ne sborseranno circa 20’000», ha spiegato il direttore. Per i marchi che non possono pagare 20’000 franchi si troverà un’altra soluzione.

Prima della fiera della prossima primavera, Baselworld sarà anche fisicamente presente ai Geneva Watch Days che si terranno alla fine di agosto. «Ci saranno una decina di marchi indipendenti che presenteranno i loro nuovi prodotti insieme sotto la bandiera di Baselworld», ha detto una portavoce all’agenzia di stampa finanziaria AWP.

Il prossimo autunno sarà inoltre lanciata una piattaforma digitale.

