La pandemia ha fatto aumentare le domande legate a teorie cospiratorie poste a Infosekta, il centro svizzerotedesco di informazione e consigli sulle sette. Nel 2020 le sollecitazioni pervenute sono state in totale oltre 2900, il 3% in più dell’anno prima.

La fetta più ampia delle domande riguardava i Testimoni di Geova (18%), davanti a Scientology (4%), riferisce Infosekta in un comunicato odierno. Ma è il Covid che ha cambiato le carte in tavola in materia di consultazioni: miti complottisti e radicalizzazioni sono spuntati come funghi su questo terreno fertile.