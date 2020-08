In Svizzera, il mese d’agosto che sta per concludersi è stato uno dei più caldi dall’inizio delle misurazioni, con giornate tropicali nella seconda parte del mese. Negli scorsi giorni però i quantitativi di pioggia sono risaliti diffusamente sopra la norma.

È quanto indica l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) in una nota odierna.

Per quanto riguardo l’evoluzione del mese che sta per concludersi, si è passati da una Festa nazionale sotto un sole cocente, in cui le temperature massime a sud delle Alpi hanno sfiorato i 34 gradi, mentre al Nord hanno superato questo valore, precisa ancora MeteoSvizzera.