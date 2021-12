Dal freddo record alla nebbia alta

In alcune località svizzere stamani si sono registrate temperature glaciali. A Boltigen (BE) e Visp (VS) sono stati raggiunti i record negativi del 2021 con -17,1° e -15,8°. A La Brévine, nel canton Neuchâtel, la colonnina di mercurio è scesa a -23,2°, ha annunciato SRF Meteo.